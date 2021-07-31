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«Такая буря эмоций»: вернувшиеся с Игр в Токио российские рапиристки о своем золоте

Анна Назайкина
13:39 31.07.2021
В финале россиянки не оставили шансов соперницам из Франции, победив их со счетом 45:34.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве в аэропорту Шереметьево только что встретили российских «золотых» рапиристок Инну Дериглазову, Аделину Загидуллину, Ларису Корабейникову и Марту Мартьянову, вернувшихся из Токио, где проходят Олимпийские игры.

О своем самочувствии «Звезде» рассказала Марта Мартьянова, получившая в ходе соревнований травму ноги.

«Все отлично. Медаль стоила того. Это такая буря эмоций, что просто от счастья расплываешься. Просто улыбка на глазах, на лице, везде. Адреналин сыграл свою роль, я ничего не чувствовала», - сказала она.

В четверг, 29 июля, представляющие Россию в финале командного турнира россиянки уверенно взяли верх над соперницами из Франции, победив их со счетом 45:34.

Впоследствии президент России Владимир Путин поздравил спортсменок. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия и удачи.

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