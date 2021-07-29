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Путин поздравил рапиристок с золотыми медалями ОИ в Токио

Ян Брацкий
18:15 29.07.2021
В финале россиянки не оставили шансов соперницам из Франции, победив их со счетом 45:34.
Путин поздравил рапиристок с золотыми медалями ОИ в Токио
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Президент Владимир Путин поздравил российских рапиристок и их тренеров с блестящим выступлением на Олимпийских играх в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы», - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Кроме того, глава государства пожелал спортсменкам здоровья, благополучия и удачи. Сегодня представляющие Россию в финале командного турнира Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова уверенно взяли верх над соперницами из Франции.

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