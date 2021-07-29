Российские рапиристки завоевали золото ОИ в командных соревнованиях
Команда в составе Инны Дериглазовой, Аделины Загидуллиной, Ларисы Коробейниковой и Марты Мартьяновой принесла России восьмое золото Олимпиады.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Женская сборная по фехтованию на рапирах обыграла в финале летних Олимпийских игр в Токио своих соперниц из Франции и завоевала золотую медаль.
Рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире со счетом 45:34.
Инна Дериглазова также является серебряным призером Олимпиады в Токио в фехтовании на рапирах. Лариса Коробейникова – обладательница бронзы в этом же виде программы.