Российские рапиристки завоевали золото ОИ в командных соревнованиях

Женская сборная по фехтованию на рапирах обыграла в финале летних Олимпийских игр в Токио своих соперниц из Франции и завоевала золотую медаль.

Рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире со счетом 45:34.

Инна Дериглазова также является серебряным призером Олимпиады в Токио в фехтовании на рапирах. Лариса Коробейникова – обладательница бронзы в этом же виде программы.