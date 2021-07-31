В АТОР объяснили малое число рейсов на курорты Египта

Отдых россиян в Египте не находится под угрозой. Об этом «Звезде» рассказал глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин.

Ранее в СМИ появились сообщения, что с чартерными рейсами возникли проблемы: из девяти авиаперевозчиков разрешение на полеты на курорты Египта получил только один.

«Изначально решением оперативного штаба с 9 августа будет выполняться 5 рейсов в Хургаду, 5 - в Шарм-Эш-Шейх с российской стороны и такое же количество рейсов с египетской стороны. Это первоначальная квота», - уточнил Горин.

Он ожидает, что в скором времени квоты повысят, следовательно, должны подешеветь туры.

«Сейчас средняя стоимость путешествия - 70 тысяч рублей на двоих на неделю по системе «Все включено» в отеле 3*, есть 4* за 90 тысяч», - подчеркнул Горин.

Ранее в АТОР заявляли, что цены на перелеты сейчас высоки не только в Египет. И причиной тому стал повышенный туристический спрос.

Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта. В каждый из городов будут направляться по пять самолетов из Москвы в неделю. С этого же числа РФ возобновит авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, увеличит число полетов в Сирию.