Эксперт прокомментировал увеличение авиасообщения в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Число рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду вырастет до пяти в неделю по каждому направлению с девятого августа. Такое решение будет действовать до решения окончания проверок Роспотребнадзором и Ростуризмом. Об этом сообщил «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Теперь мы уже понимаем, что 9 августа пять рейсов в Хургаду и пять рейсов Шарм-эм-Шейх будут выполняться из Москвы. Такая квота будет действовать до решения окончания проверки Роспотребнадзором и Ростуризмом. Конечно, мы будем ждать увеличение количества рейсов с наступлением высокого туристического сезона. Рейсов необходимо гораздо больше. Но в любом случае туристы получают преимущество экономии времени полета. Такие рейсы выполняются через Каир в дальнейшем наземным трансфером, который составляет от шести до девяти часов. Либо транзитом через третьи страны, Турцию или Белоруссию», - сказал эксперт.

Горин также прокомментировал открытие рейсов в Доминикану.

«Тоже туристическое направление, которое будет популярным в предстоящем осенне-зимнем сезоне. Для туристов важна и стоимость путешествий. Если в последствии будут летать чартерные рейсы этим и другим направлением, то это удешевит перевозку», - отметил Горин.

По словам эксперта, сейчас рейсы прямые, средняя продолжительность полета около пяти часов.

«Для въезда в Египет необходимо приготовить ПЦР-тест за 72 часа и предъявить по прилету, также можно предоставить сертификат о вакцинации нашей вакциной с QR-кодом, который также применяется в Египте. Для пересечения границы в Хургаде взимается визовый сбор в размере 25 долларов. При пересечении границы в Шарм-эм-Шейх въезд без сбора. Уже сейчас туры предлагаются с перелетом через Каир по доступным ценам. Конечно будем ждать большей доступности и для чартерных рейсов», - заключил Дмитрий Горин.

Ранее стало известно, что число рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду вырастет до пяти в неделю по каждому направлению. В ближайшее время будет рассматриваться возможность последующего увеличения частоты рейсов по данным маршрутам по итогам визита делегации из России в Египет для изучения эпидемиологической ситуации.