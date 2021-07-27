Российские авиакомпании запросили допуски к полетам на курорты Египта

Девять российских авиакомпаний, среди которых – «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» – запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Аэрофлот» также обратился за допуском к полетам из Москвы в Марса-Алам – курорт, расположенный в 280 километрах от Хургады.

Ранее, в начале июля, Владимир Путин распорядился отменить указ 2015 года, запрещающий чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. Тогда авиасообщение между двумя странами было прекращено после катастрофы в результате теракта самолета российской компании «Когалымавиа».

В оперштабе по борьбе с коронавирусом в свою очередь рассказали, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эль-Шейх по после визита российской делегации экспертов. Они должны оценить эпидситуацию в стране, а также проверить места для размещения туристов на предмет профилактических мероприятий.