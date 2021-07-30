В МИД РФ пообещали сделать пребывание российских туристов в Турции безопасным

Острой необходимости в немедленной эвакуации российских туристов из объятой пламенем пожаров Турции нет. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Ситуацию докладывает не только посольство, но и наши консульские представители, пока они исходят из того, что в целом ситуация находится под контролем», - приводит «Интерфакс» слова Грушко.

По словам замминистра, Москва готова обеспечить безопасность российских граждан в Турции.

«Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда придется принимать эти кризисные решения, но тем не менее, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы пребывание там наших граждан было безопасным», - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее в генконсульстве России в Анталье сообщили об отсутствии пострадавших среди россиян при лесных пожарах. Обстановка в Турции остается напряженной. Площадь возгораний постоянно растет. Сейчас огонь бушует в районе 40 населенных пунктов. Неспокойно в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.