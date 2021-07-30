Российских туристов предупредили о возможной эвакуации из-за пожаров в Турции

Российским туристам, которые сейчас отдыхают в Турции, надо быть готовыми к возможной эвакуации из-за пожаров. Об этом предупредили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и при возникновении чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей», - говорится в сообщении консульства в Facebook.

По их данным, при пожарах в Турции никто из россиян не пострадал. Сейчас огнем охвачены леса в семи южных турецких провинциях. Пожары уже подошли к курортам Бодрум, Сиде и Мармарис.

Ранее в Альянсе турагентств «Звезде» рассказали, что паники среди туристов нет. Даже те, кто только планирует поехать в Турцию, не сдают путевки. Кроме того, исполнительный директор альянса Наталия Осипова сообщила о компенсации на случай возможной аннуляции тура.