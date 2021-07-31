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Заманили на поле и уничтожили: кадры ликвидации «террористов» на нижегородском полигоне Мулино

Иван Линдеманн
Олег Лавров
11:55 31.07.2021
В ознаменование освобождения города с флагштока опустили черное знамя и подняли российский триколор. Аналогичные военные действия проходили на территории Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Под позывным «Гюрза» на полигон выезжает новейший мобильный заградитель на базе броневика Астейс «Клещ-Г». Экипаж  минирует путь следования условного противника. А «Клещ» это делать умеет. На грузовой площадке - 6 пусковых установок, общий боекомплект - 180 кассет с минами, которые отстреливаются в разные стороны на расстоянии от 40 метров.

«Километра 1,5 она может заминировать спокойно, причем как противопехотными минами, так и противотанковыми»,  - сказал ведущий инженер-испытатель «Омсктрансмаш» Игорь Домнин.

«Клещ» недавно поступил на государственные испытания в Минобороны. Это не единственная особенность, отрабатываемая на мулинском полигоне в Нижегородской области. Впервые инженеры используют систему дистанционного минирования.

«"Земледелие"» - новая установка, которая впервые участвовала в Параде на Красной площади. Она будет производить запуск ракет, которые будут устанавливать минные поля на дальних дистанциях», - отметил замначальника инженерных войск ЗВО Николай Овчаренко.

В учениях задействованы все виды минных заградителей, стоящих на вооружении.

«На данных учениях будет отработано 2 этапа. На первом будет разыграно втягивание противника в минный мешок», - уточнил замначальника инженерных войск ЗВО Николай Овчаренко.

Только по одному названию можно догадаться, что из такой ловушки невозможно выбраться. 

«После того, как поле заминировали с земли с фланга вылетает пара Ми-8, оборудованных вертолетной системой минирования. Они разбрасывают противопехотные мины, не давая условному противнику путей для отступления», - рассказал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Также для обмана условного противника используют и надувные муляжи зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и танков. Все проходит под командованием начальника Генерального штаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

«Еще одна часть специальных учений проходит в условиях плотной городской застройки, где по легенде противник применяет оружие массового поражения», - сообщил корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Таким образом, террористы, захватившие город, оказываются окружены. Первыми наступают инженерно-штурмовые и мотострелковые подразделения. Следом в город врывается военная полиция. Происходит зачистка помещений, освобождение заложников и задержание оставшихся террористов.

В ознаменование освобождения города с флагштока опускают черное знамя и поднимают российский триколор. Аналогичные военные действия проходили на территории Сирийской Арабской Республики. Так при поддержке наших военнослужащих были освобождены Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

«Многие офицеры, солдаты и сержанты, которые прошли через выполнение задач в Сирии, продолжают службу в органах ВП и передают тот опыт, который приобрели в Сирийской республике», - отметил начальник главного управления ВП Минобороны РФ Сергей Кураленко.

Более 3000 человек личного состава и 400 единиц техники задействовали в розыгрыше тактических эпизодов. Полученный опыт будет применен в стратегических учениях «Запад - 2021», назначенных на сентябрь.

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