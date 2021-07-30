«Змей Горыныч» и «Земледелие»: инженерные войска ЗВО отработали дистанционное минирование на полигоне Мулино

Самоходная противотанковая установка Ур -77 «Змей Горыныч» проделывает проходы в минных полях для мотострелков, атакующих при поддержке штурмовых вертолетов. На полигоне Мулино в Нижегородской области разворачиваются специальные учения инженерных войск, ВДВ и военной полиции. За их ходом наблюдает начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Когда штурмовые подразделения уничтожили «боевиков», в населенный пункт выдвигается колонна военной полиции, чтобы окончательно навести порядок.

«Все это, безусловно, окажет положительное влияние на повышение уровня готовности войск к действиям в сложных условиях обстановки и способствует максимальному использованию их боевых возможностей при решении поставленных задач», - подчеркнул Герасимов.

С помощью системы дистанционного минирования можно не только преградить путь войскам условного противника, но и направить вражеские колонны в нужном нам направлении, чтобы они угодили в ловушку.

«Тактические действия - втягивание противника в “минный мешок”, где массово применяется дистанционная система минирования как дистанционно установленная, а также новое - “Земледелие”, “Клещ”, и стандартное наше подразделение на гусеничных минных заградителях», - рассказал замначальника инженерных войск ЗВО Николай Овчаренко.

На полигоне Мулино штурмовые подразделения инженерных войск, мотострелки, десантники и экипажи армейской авиации оттачивают взаимодействие при ведении боя в городских условиях. Это один из этапов подготовки к стратегическим совместным российско-белорусским учениям «Запад-2021», которые начнутся в первой декаде сентября.