Инженеры ЗВО впервые применили дистанционный способ «блокирующего минирования»

Впервые инженерные войска ЗВО применили дистанционный способ «блокирующего минирования». Это произошло в ходе специальных учений на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

Были отработаны совместные действия общевойсковых и инженерных подразделений. Задача была втянуть условного противника в заминированный район, заблокировать его при помощи дистанционно установленных мин и уничтожить.

Смешанные минные поля были поставлены перспективным универсальным минным заградителем УМЗ-К «Клещ». Кроме этого, были применены новые образцы инженерных боеприпасов, включая перспективные противокрышевые мины ПТКМ-1Р.

Специальные учения инженерных войск ЗВО проводятся в рамках предстоящих стратегических учений «Запад-2021». В специальных учениях задействовано более восьми тысяч человек и полторы тысячи единиц военной техники.