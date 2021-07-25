«Я сделала этот выстрел»: Виталина Бацарашкина рассказала о своей победе на ОИ

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио. В разговоре со «Звездой» она рассказала, какую ошибку допустили судьи на соревнованиях.

«Дали команду стоп до того, как я сделала выстрел. А у меня на это оставалось еще 27 секунд. Я об этом сказала судьям, что у них была ошибка, их проблема. После они дали мне доделать выстрел, дали снова 50 секунд. И я сделала этот выстрел», - сказала спортсменка.

Также она добавила, что надеяться на победу не стоит.

«Нужно просто работать, а не надеяться. Надеяться можно уже в самом конце, что удача на твоей стороне», - добавила Бацарашкина.

В ближайшее время у Виталины Бацарашкиной будет еще несколько стартов.

Бацарашкина принесла первую золотую медаль в копилку сборной РФ на стартовавшей в пятницу Олимпиаде. Помимо золота представители России уже стали обладателями серебряной медали (Анастасия Галашина - стрельба из пневматической винтовки с 10 метров), а также бронзовой награды (Михаил Артамонов - тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов).