Армия В Крыму военные очистили более 140 километров дорог после наводнения Андрей Аркадьев В операции задействовали около 500 единиц специальной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Более 140 километров дорог после наводнения в Крыму расчистили военнослужащие Южного военного округа. Специалисты Минобороны разбирают завалы, вывозят мусор, осушают затопленные подвалы и восстанавливают водоснабжение. В операции задействовали около 500 единиц специальной техники. Основные работы в Керчи, Ялте и Севастополе уже завершены. Ранее, 23 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что основную часть работ по ликвидации последствий наводнений в Крыму военнослужащие завершат к 27 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика