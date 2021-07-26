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В Крыму пострадавших от потопа предпринимателей освободили от арендной платы

Олеся Степакова
19:54 26.07.2021
Для получения этого вида господдержки им необходимо будет предъявить документ, подтверждающий нанесение ущерба.
В Крыму пострадавших от потопа предпринимателей освободили от арендной платы
© Фото: МЧС России
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Власти Крыма освободили от уплаты арендной платы бизнесменов и организации Керчи, Ялты, Бахчисарайского, Кировского, Ленинского и Советского районов, пострадавших от мощных ливней в июне этого года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, бизнесмены освобождены от арендной платы за здания, сооружения, помещения, находящиеся в госсобственности Республики Крым. Исключения составляют – жилые помещения. Для того, чтобы получить этот вид господдержки необходимо будет предъявить документ, подтверждающий нанесение ущерба. Отмечается, что подобные акты составляли комиссии муниципальных образований в июне-июле 2021 года.

В указе также уточняется период, в который бизнес будет освобожден от уплаты арендной платы. Так, на территориях городского округа Керчь, городского округа Ялта, Кировского, Ленинского, Советского районов пострадавшие арендаторы освобождаются от уплаты аренды за период с 17 июня 2021 года по 16 сентября 2021 года включительно. Арендаторы Бахчисарайского района – за период аренды с 5 июля 2021 года по 4 октября  2021  года включительно.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе. Наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районах Крыма.

Ранее сообщалось, что после наводнения на полуострове военные очистили более 140 километров дорог. Сумма ущерба от стихии превысила 200 миллионов рублей.

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