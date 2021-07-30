Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Археологи нашли более двухсот артефактов в центре Москвы

Кира Тило
19:45 30.07.2021
Московские археологи нашли керамические артефакты XVI – XIX веков.
Археологи нашли более двухсот артефактов в центре Москвы
© Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читайте нас на:

Во время исследовательских работ на улице Сретенке специалисты обнаружили предметы быта, сделанные из керамики. Среди них — игрушки, подсвечники, курительные трубки и фигурки животных.

О находке рассказали в Департаменте культурного наследия города Москвы. По словам его главы Алексея Емельянова, благодаря этим находкам ученые смогут более детально изучить москвичей того времени.

 «Раскопки на Сретенке начались недавно, однако коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров. Это бесценный исторический материал, который поможет ученым лучше узнать особенности быта москвичей начиная с XVI века. Отдельного внимания из этой коллекции заслуживают 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий. Свой темный цвет такая керамика приобретала благодаря специальному обжигу и обработке галькой — лощению», — цитирует Емельянова сайт мэра Москвы.

Отмечается, что после изучения находок специалисты передадут их в музейный фонд города.

Ранее стало известно, что российские и сирийские эксперты выработали рекомендации по сохранению объектов культурного наследия Пальмиры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:18 В стране и мире
Центробанк изменит условия выдачи потребительских кредитов
19:28 В стране и мире
Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
18:11 В стране и мире
Новак оценил решение ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи
16:47 В стране и мире
Россия ведет консультации с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов
14:46 В стране и мире
Видео
В МИД РФ пообещали сделать пребывание российских туристов в Турции безопасным
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.