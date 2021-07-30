Археологи нашли более двухсот артефактов в центре Москвы

Во время исследовательских работ на улице Сретенке специалисты обнаружили предметы быта, сделанные из керамики. Среди них — игрушки, подсвечники, курительные трубки и фигурки животных.

О находке рассказали в Департаменте культурного наследия города Москвы. По словам его главы Алексея Емельянова, благодаря этим находкам ученые смогут более детально изучить москвичей того времени.

«Раскопки на Сретенке начались недавно, однако коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров. Это бесценный исторический материал, который поможет ученым лучше узнать особенности быта москвичей начиная с XVI века. Отдельного внимания из этой коллекции заслуживают 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий. Свой темный цвет такая керамика приобретала благодаря специальному обжигу и обработке галькой — лощению», — цитирует Емельянова сайт мэра Москвы.

Отмечается, что после изучения находок специалисты передадут их в музейный фонд города.

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