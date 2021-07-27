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Российские и сирийские эксперты вместе восстановят Пальмиру

Ян Брацкий
20:43 27.07.2021
В ближайших планах восстановление триумфальной арки, старт раскопок, ремонт театра и храма Бэла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Эксперты из российского Института истории и материальной культуры РАН, ИИМК и сирийского Департамента древностей и музеев выработали рекомендации по сохранению объектов культурного наследия на территориях, освобожденных от боевиков. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель директора ИИМК Наталья Соловьева.

Накануне в Сирии прошел круглый стол «Культурное наследие в опасности». В ходе мероприятия, совместно с представителями республики, обсуждался вопрос сохранения культурного наследия.

«Сейчас наш институт создает базу данных современного состояния на объекты культурного наследия, которые находились на территории боевиков. Мы вырабатываем рекомендации по их сохранению», - сказала Соловьева во время выездного заседания в Пальмире.

Сегодня институт предлагает создать отдельную экспертную группу по памятникам. Она сможет работать в рамках комиссии по делам беженцев. Подобный комитет уже работает по Пальмире. В нее входят представители России (ИИМК), Сирии и несколько мировых экспертов по этому древнему городу.

По словам замдиректора, институт обращался в ЮНЕСКО и предлагал создать международный научный совет, экспертную группу, которая выработает рекомендации по сохранению Пальмиры. В свою очередь сирийцы, отметила Соловьева, хотят восстановить в Пальмире Триумфальную арку, начать раскопки, отремонтировать театр, но храм Бэла, который был взорван боевиками, не восстанавливать. В этом случае туристы не смогут представить, каким было здание, считает Соловьева.

«Вероятнее всего, надо использовать имеющиеся оригинальные фрагменты, то есть максимально восстановить, потом сделать границу, а дальше достроить, чтобы туристы видели, что это такое. Но ЮНЕСКО категорически против этого. Мы думаем, что это надо делать», - пояснила археолог.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности в оазисе сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но через девять месяцев Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. В марте 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по возвращению Пальмиры.

Российские специалисты внесли огромный вклад в разминирование сначала ее исторической части, а затем и жилых кварталов. Саперы очистили 825 гектаров территории, проверили 8,5 тысяч зданий и сооружений, обезвредили около 18 тысяч взрывоопасных предметов.

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