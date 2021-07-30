В России хотят ввести временный запрет на экспорт бензина

Правительство РФ рассматривает возможность ввести временные ограничения на экспорт бензина из страны. Предполагается, что данная мера стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, Минэнерго может представить свои предложения уже в ближайшее время.

«В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», – приводит ТАСС слова Новака.

Вице-премьер отметил, что давление на цены на биржевых торгах сохраняется.

«Хотя они (цены – Прим. ред.) и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать», – резюмировал вице-премьер.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди тридцати двух стран Европы. В рейтинге цен за литр бензина Россия уступила только Казахстану - в этой республике литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. Кроме того, в Казахстане оказалось самое недорогое дизельное топливо.

Эксперты также рассчитали доступность бензина для населения, определив, сколько топлива могут купить жители той или иной страны на среднюю зарплату. В этом списке Россия заняла 16-е место, обойдя Казахстан, Украину, Белоруссию и большинство стран Восточной Европы. На среднемесячную зарплату россиянин может приобрести около тысячи литров бензина.