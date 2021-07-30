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В России хотят ввести временный запрет на экспорт бензина

Олеся Степакова
19:22 30.07.2021
По словам вице-премьера Александра Новака, данная мера, предположительно, стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке .
В России хотят ввести временный запрет на экспорт бензина
© Фото: pixabay.com
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Правительство РФ рассматривает возможность ввести временные ограничения на экспорт бензина из страны. Предполагается, что данная мера стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, Минэнерго может представить свои предложения уже в ближайшее время.

«В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», – приводит ТАСС слова Новака.

Вице-премьер отметил, что давление на цены на биржевых торгах сохраняется.

«Хотя они (цены – Прим. ред.) и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать», – резюмировал вице-премьер.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди тридцати двух стран Европы. В рейтинге цен за литр бензина Россия уступила только Казахстану - в этой республике литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. Кроме того, в Казахстане оказалось самое недорогое дизельное топливо.

Эксперты также рассчитали доступность бензина для населения, определив, сколько топлива могут купить жители той или иной страны на среднюю зарплату. В этом списке Россия заняла 16-е место, обойдя Казахстан, Украину, Белоруссию и большинство стран Восточной Европы. На среднемесячную зарплату россиянин может приобрести около тысячи литров бензина.

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