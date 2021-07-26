Россия может временно запретить экспорт бензина

Экспорт бензина из России может быть запрещен в ближайшие дни. Соответствующее решение приняли в Минэнерго. Там сообщили, что вся нормативная документация уже готова. Об этом рассказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», - сказал Сорокин в беседе с ТАСС.

Со слов Сорокина, окончательное решение будет приниматься экспертами на основе анализа динамики биржевых индексов или падения цен на автомобильное топливо и насыщения рынка объемами.

Минэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо решать за счет демпферного механизма. При том нельзя работать в ущерб топливным компаниям, отметил замминистра. По его словам, демпферный механизм, который существует уже два года, работает нормально.

«Иногда возникает ситуация из-за комбинации факторов, перекосов рыночных, тогда требуются дополнительные стимулы для рынка. Либо компании перенаправляют экспорт добровольно, либо [им дается] соответственно дополнительный стимул», - пояснил он.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди тридцати двух стран Европы. В рейтинге цен за литр бензина Россия уступила только Казахстану - в этой республике литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. Кроме того, в Казахстане оказалось самое недорогое дизельное топливо.