Россия заняла второе место в рейтинге дешевизны бензина в Европе

Российская Федерация заняла второе место по дешевизне бензина среди тридцати двух стран Европы. Об этом свидетельствуют данные экспертного исследования, опубликованного РИА Новости.

В рейтинге цен за литр бензина Россия уступила только Казахстану – в этой республике литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. Кроме того, в Казахстане оказалось самое недорогое дизельное топливо.

Эксперты также рассчитали доступность бензина для населения, определив, сколько топлива могут купить жители той или иной страны на среднюю зарплату. В этом списке Россия заняла 16-е место, обойдя Казахстан, Украину, Белоруссию и большинство стран Восточной Европы. На среднемесячную зарплату россиянин может приобрести около тысячи литров бензина.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост цен на бензин на заправочных станциях ожидается не выше уровня инфляции. Он отметил, что правительство разработало потенциальные меры для того, чтобы работал механизм демпфера. Также предусмотрены меры для сохранения работоспособности бирж и запасов топлива, чтобы цены в России не росли вне зависимости от мировой конъюнктуры.