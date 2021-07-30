Ученые выяснили, может ли COVID-19 встраиваться в ДНК человека

Коронавирус SARS-CoV-2, а также его фрагменты, применяемые при производстве в вакцинах, не способны встраиваться в геном человека или вносить изменения в ДНК. К такому выводу пришли ученые Университета Квинсленда в Австралии вместе с коллегами из Испании, Франции и Великобритании, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell Reports.

Ученые исследовали инфицированные COVID-19 человеческие клетки линии HEK293T, получаемые из эмбриональных почек.

Анализ последовательности ДНК инфицированных клеток при помощи технологии глубокого долгосрочного секвенирования Oxford Nanopore Technologies (ONT) не выявил никаких доказательств интеграции вируса в геном человеческих клеток.

Авторы исследования добавили, что коронавирус не обладает способностью вызывать мутации, которые бы помогли ему интегрироваться в геномную ДНК человека.

По мнению ученых, результаты исследования развеют опасения многих людей, которые пока отказываются прививаться из-за якобы потенциальной генетической активности вируса.