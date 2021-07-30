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Врачи назвали способ избежать недомогания после прививки от COVID-19

Олеся Степакова
15:34 30.07.2021
По словам терапевта Екатерины Романовой, если человек испытывает гриппоподобный синдром после вакцинации, то ему рекомендовано принять нестероидные противовоспалительные препараты.
Врачи назвали способ избежать недомогания после прививки от COVID-19
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Самые частые жалобы вакцинированных от коронавируса – это боль в месте укола, лихорадка, аллергические реакции и головная боль.  Практикующие врачи в интервью Life.ru рассказали, что делать при недомогании после вакцинации. Так, по словам пульмонолога Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслава Овечкина, при температуре выше 37,7 стоит принять ибупрофен и парацетамол.

«Также можно принять какие-то антигистаминные препараты», – добавил медик.

Терапевт, профпатолог Екатерина Романова, в свою очередь отметила, что если человек испытывает гриппоподобный синдром после прививки, то ему рекомендовано принять нестероидные противовоспалительные препараты, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом.

«Антигистаминные препараты следует принимать только людям с аллергией по назначению врача. И вакцинация не является поводом для того, чтобы прерывать терапию. А вот у здоровых людей приём таких препаратов перед или после вакцинации может уменьшить иммунный ответ на вакцину», – уточнила она.

Ранее психотерапевт Никита Чернов назвал способы побороть страх перед вакцинацией. По мнению эксперта, страх можно одолеть не только разбором его причин, но и выработкой навыка принимать страх как нормальное и естественное проявление жизни – и совершать поступки, несмотря на него. Однако важно помнить, что это чувство иррационально, и человек может защищаться от него, используя нерациональные психологические механизмы.

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