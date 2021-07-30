Россия ведет консультации с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов

Минздрав России проводит консультации с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Консультации идут как с рядом стран ЕС, так и в целом с Евросоюзом как с объединением. Они носят технический характер, их ведет Минздрав», - рассказал министр в интервью «Интерфаксу».

По словам Мурашко, преждевременно делать заявления о каких-то окончательных договоренностях.

Ранее стало известно, что посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель предложил российскому Минздраву присоединиться к европейской системе COVID-сертификатов, которая была запущена 1 июля. Данный сертификат выдается прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим и сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Эдерер отметил, что европейское законодательство позволяет признавать аналогичные документы о вакцинации, выданные в других странах.