Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Россия ведет консультации с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов

Олеся Степакова
16:47 30.07.2021
По словам главы Минздрава, делать заявления о каких-то окончательных договоренностях преждевременно.
Россия ведет консультации с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов
© Фото: mos.ru
Читайте нас на:

Минздрав России проводит консультации с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Консультации идут как с рядом стран ЕС, так и в целом с Евросоюзом как с объединением. Они носят технический характер, их ведет Минздрав», - рассказал министр в интервью «Интерфаксу».

По словам Мурашко, преждевременно делать заявления о каких-то окончательных договоренностях.

Ранее стало известно, что посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель предложил российскому Минздраву присоединиться к европейской системе COVID-сертификатов, которая была запущена 1 июля. Данный сертификат выдается прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим и сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Эдерер отметил, что европейское законодательство позволяет признавать аналогичные документы о вакцинации, выданные в других странах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:46 В стране и мире
Видео
В МИД РФ пообещали сделать пребывание российских туристов в Турции безопасным
13:04 Спорт
Первая ракетка мира Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира
11:27 Спорт
Пловец Рылов назвал недопониманием конфликт с американцем Мерфи
10:11 Спорт
Видео
«Я постаралась выполнить свою работу»: Бацарашкина рассказала о втором золоте Игр
05:05 Армия
Видео
Удар по вирусу: как проходит ревакцинация российских военнослужащих в Сирии
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.