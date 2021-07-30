WhatsApp в России грозит штраф до 6 миллионов рублей

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф до 6 миллионов рублей из-за отказа локализовать данные в России. В отношении руководства компании поступил административный протокол в суд. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В пятницу в суде зарегистрирован административный материал в отношении WhatsApp», – говорится в сообщении суда.

Роскомнадзор ранее составил в отношении руководства мессенджера протокол по статье «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных». Наказание за данное правонарушение предусматривает штрафы от одного до шести миллионов рублей.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей в РФ.