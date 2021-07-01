Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter за нелокализацию баз данных в РФ

Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщает Роскомнадзор, отмечая, что на упомянутые компании будут составлены административные протоколы.

«Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», - информирует пресс-служба ведомства.

В отношении WhatsApp будет составлен один протокол, мессенджеру грозит штраф от одного до шести миллионов рублей. В отношении Facebook и Twitter составят протоколы за повторное нарушение требования о локализации баз данных. Сумма штрафа за это составляет от шести до восемнадцати миллионов рублей.