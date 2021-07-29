Суд оштрафовал Google за отказ локализовать данные пользователей в РФ

Компания Google признана виновной в административном правонарушении из-за отказа локализовать данные россиян на территории РФ. Такое решение в четверг, 29 июля, принял Мировой суд Таганского района Москвы.

«Google признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 3 миллионов рублей», - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее суд уже штрафовал Google. Тогда компания отказалась удалять запрещенную информацию. Суд назначил штрафы на сумму около 10 миллионов рублей. В суде также находятся протоколы, по которым компанию могут оштрафовать еще на десятки миллионов.

Напомним, что за нарушение требования о локализации на территории РФ в 2016 году была заблокирована социальная сеть LinkedIn.