Медведчук назвал политическим шагом продление своего домашнего ареста

Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук назвал продление срока своего домашнего ареста политическим шагом. Сегодня, 30 июля, киевский апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов Медведчука.

«Мы сейчас услышали не правовое решение, а исключительно политическое. Это если говорить в общем, не переходя какие-то грани дозволенности», - сказал Медведчук журналистам «Первого Независимого» после суда.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода. К слову, это решение было вынесено без присутствия самого подследственного и его защиты.

Медведчук и его ближайший соратник Тарас Козак подозреваются на Украине в государственной измене и расхищении национальных ресурсов. Оппозиционер категорически отвергает все обвинения Генпрокуратуры и называет свое преследование политически мотивированным.