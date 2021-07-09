Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября

Егор Левин
08:37 09.07.2021
Сторона защиты заявила отвод ходатайству прокуратуры о продлении, однако это не дало результата.
Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Печерский районный суд Киева продлил лидеру украинской политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест, который он обязан был соблюдать в последнее время.

В соответствии с решением судебных органов, которое зачитал судья Сергей Вовк, меру пресечения продлили сроком до 7 сентября. Сторона защиты заявила отвод ходатайству прокуратуры о продлении, однако это не дало результата. Вместе с продлением срока, Медведчуку также продлили и иные введенные ограничения - запрет на выезд из Киева и Киевской области без соответствующего разрешения и необходимости сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Ранее Медведчук обращался в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконные действия киевских властей. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:37 В стране и мире
Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября
06:47 Армия
Два Ил-38Н ТОФ совершили перелет в Вологодскую область для подготовки к участию в Главном Военно-морском параде
05:30 Армия
Видео
Свыше 650 км дорог: миротворцы РФ выполнили более 80% плана разминирования территорий Карабаха
03:57 В стране и мире
Жертвами авиакатастрофы в Швеции стали девять человек
03:20 В стране и мире
В Госдепе рассказали, когда Джон Керри посетит Москву
Популярное
Видео
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
В Гаити ликвидировали 4 наемников, убивших президента
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.