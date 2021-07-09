Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября

Печерский районный суд Киева продлил лидеру украинской политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест, который он обязан был соблюдать в последнее время.

В соответствии с решением судебных органов, которое зачитал судья Сергей Вовк, меру пресечения продлили сроком до 7 сентября. Сторона защиты заявила отвод ходатайству прокуратуры о продлении, однако это не дало результата. Вместе с продлением срока, Медведчуку также продлили и иные введенные ограничения - запрет на выезд из Киева и Киевской области без соответствующего разрешения и необходимости сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Ранее Медведчук обращался в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконные действия киевских властей. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.