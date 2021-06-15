Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконные действия киевских властей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», - написал парламентарий в Telegram.

По словам Кузьмина, есть высокая вероятность того, что дело рассмотрят в приоритетном порядке и решения долго ждать не придется.

Напомним, ранее сообщалось, что два депутата Верховной рады, Виктор Медведчук и Тарас Козак, подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Тринадцатого мая после восьмичасового процесса Печерский районный суд Киева вынес решение - отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Сам депутат обвинения в свой адрес связывает с политическим преследованием.