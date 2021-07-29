На МКС незапланированно включились двигатели на модуле «Наука»

На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле «Наука». Об этом стало известно в ходе переговоров российских космонавтов с Землей.

«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», — доложил NASA Новицкий.

В «Роскосмосе» в свою очередь сообщили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука», пристыкованном к МКС.

«Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле», – цитирует ТАСС пресс-службу госкорпорации.

Ранее в четверг многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

Модуль «Наука» создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода. Интеграция модуля в состав МКС займет около года.

В минувший вторник космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий потренировались стыковать вручную модуль «Наука» на случай возможного отказа автоматики. Под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами космонавты по очереди учились стыковать модуль «Наука» с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ).