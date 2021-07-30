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В Кремле назвали героем рапиристку Мартьянову, взявшую золото ОИ с травмой

Светлана Иванова
13:06 30.07.2021
Дмитрий Песков призвал гордиться такими людьми, как Марта Мартьянова.
В Кремле назвали героем рапиристку Мартьянову, взявшую золото ОИ с травмой
© Фото: Zhang Hongxiang, XinHua, Globallokpress
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Рапиристка Марта Мартьянова, которая вопреки травме завоевала для россиянок золотую медаль Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях, является героем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Вот такими нужно гордиться», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил остальных олимпийских медалистов и чемпионов.

Накануне женская сборная по фехтованию на рапирах обыграла в финале летних Олимпийских игр в Токио своих соперниц из Франции и завоевала золотую медаль. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире со счетом 45:34. Россиянок с наградой поздравил президент страны Владимир Путин.

Мартьянова во время выступления получила травму связок ноги. Однако продолжила выступление, несмотря на боль. Тренер Артур Ахматхузин высоко оценил волю к победе Мартьяновой, подчеркнув, что такая самоотверженность очень ценится в командных выступлениях.  

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