В Кремле назвали героем рапиристку Мартьянову, взявшую золото ОИ с травмой

Рапиристка Марта Мартьянова, которая вопреки травме завоевала для россиянок золотую медаль Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях, является героем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Вот такими нужно гордиться», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил остальных олимпийских медалистов и чемпионов.

Накануне женская сборная по фехтованию на рапирах обыграла в финале летних Олимпийских игр в Токио своих соперниц из Франции и завоевала золотую медаль. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире со счетом 45:34. Россиянок с наградой поздравил президент страны Владимир Путин.

Мартьянова во время выступления получила травму связок ноги. Однако продолжила выступление, несмотря на боль. Тренер Артур Ахматхузин высоко оценил волю к победе Мартьяновой, подчеркнув, что такая самоотверженность очень ценится в командных выступлениях.