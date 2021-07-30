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«Получила травму, но вырвала золото»: тренер Мартьяновой рассказал о ее триумфальном поединке

Роман Захаров
00:27 30.07.2021
Россиянка Марта Мартьянова выступила в финале ОИ с серьезной травмой и, несмотря на боль, смогла одержать победу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Zhang Hongxiang, XinHua, Globallookpress
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Российская фехтовальщица Марта Мартьянова, которая принесла золото нашей команде на Олимпийских играх в Токио, несмотря на серьезную травму, является очень трудолюбивым спортсменом. Об этом  в беседе со «Звездой» рассказал ее тренер Артур Ахматхузин, отметив, что девушка вышла на замену и ее успех стал настоящим сюрпризом.

«Марта - она очень трудолюбивый спортсмен, с отдачей. Тренируется всегда на все 100%. По работе к ней нет никогда претензий. Она выполняет те объемы, которые нужно. Такой спортсмен для тренера - это большая удача. Что касается выступления - она большая молодец. Она справилась с предстартовым волнением. На коротком уведомлении она вышла, заменив девушку из команды, и смогла быстро влиться, смогла принести пользу, была очень эффективной, смогла работать на команду. Нужно сказать, что она не участвовала в соревнованиях этапа Кубка мира, и это своего рода сюрприз: никто не знал, что от нее можно ожидать», - объяснил тренер.

Наставник Мартьяновой также высоко оценил ее волю к победе, невзирая на травму, и подчеркнул, что такая самоотверженность очень ценится в командных выступлениях.  

«Травма - это, конечно, отдельная история. Она на адреналине, пребывала в шоковом состоянии, было видно по движениям, что травма серьезная и мешает ей передвигаться... Видно, что она "на зубах" и на характере, на морально-волевых качествах фехтует. Это очень ценится: самоотдача, самоотверженность в командных соревнованиях, что ты работаешь, несмотря на проблемы со здоровьем, ты работаешь на команду», - резюмировал Артур Ахматхузин.

Женская сборная по фехтованию на рапирах обыграла в финале летних Олимпийских игр в Токио своих соперниц из Франции и завоевала золотую медаль. Рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире со счетом 45:34.

Стоит отметить, что в ходе финала Мартьянова получила травму. Спортсменка подвернула ногу, оступившись в поединке. Несмотря на боль, девушка продолжила выступление, завершившееся ее триумфом.

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