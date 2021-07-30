Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзу Олимпийских игр

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев одержал победу над борцом из Украины Яковом Хаммо в схватке за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Таким образом, спортсмен занял третье место в весовой категории свыше 100 кг и принес России 33-ю медаль на ОИ.

Накануне, 29 июля, дзюдоисту Ниязу Ильясову удалось взять бронзовую медаль в категории до 100 кг. В среду, 28 июля, дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу в поединке в весовой категории до 70 кг.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР. На ОИ-2020 ее представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.