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Российская дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу на ОИ

Светлана Иванова
13:55 28.07.2021
В поединке за третье место в весе до 70 кг спортсменка оказалась сильнее своей соперницы из Хорватии Барбары Матич.
Российская дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу на ОИ
© Фото: Liu Dawei, XinHua, Globallookpress
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль летней Олимпиады в Токио. В поединке среди женщин в весовой категории до 70 кг спортсменка оказалась сильнее своей соперницы из Хорватии Барбары Матич.

Бронзовый финал Олимпийских игр - 2020 состоялся в Токио на арене «Ниппон Будокан». Медаль Таймазовой на Олимпиаде стала 20-й в неофициальном зачете ОКР.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранцы в качестве болельщиков на состязание не допускаются, а спортсмены проходят ежедневное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

ОКР на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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