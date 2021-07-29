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Российский дзюдоист Ильясов завоевал бронзу Олимпиады

Анна Назайкина
13:11 29.07.2021
Накануне дзюдоистка Мадина Таймазова заняла третье место в весовой категории до 70 кг.
Российский дзюдоист Ильясов завоевал бронзу Олимпиады
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российский дзюдоист Нияз Ильясов одержал победу над борцом из Грузии Варламом Липартелиани в схватке за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Таким образом, спортсмен занял третье место в весовой категории до 100 кг.

Ильясов выиграл уже вторую медаль для российских дзюдоистов на Играх в Токио. Напомним, что накануне, 28 июля, дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу. В поединке среди женщин в весовой категории до 70 кг россиянка оказалась сильнее своей соперницы из Хорватии Барбары Матич.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР, которую на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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