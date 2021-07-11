Новак Джокович выиграл в финале Уимблдона

Первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз выиграл Уимблдонский турнир, завоевав 16-й титул Grand Slam. Теннисист победил итальянца Маттео Берреттини. Счет по итогам встречи составил 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Спортсмен повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу титулов на турнирах Большого шлема - 20 титулов. Матч между спортсменами длился 4 часа и 55 минут и стал самым продолжительным финалом Уимблдонского турнира в истории.

Ранее российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли выиграть Уимблдонский турнир в женском парном разряде.