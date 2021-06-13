Джокович выиграл турнир Большого шлема

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом Roland Garros. В финале он обыграл Стефаноса Циципаса.

Джокович в Париже второй раз и стал первым теннисистом в Открытой эре. Он выиграл все четыре турнира Большого Шлема по два раза.

Сербский теннисист обладатель 19 титулов с турниров Большого Шлема.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции. Спортсменка обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3 в полуфинальном матче. Встреча продолжалась один час 34 минуты.