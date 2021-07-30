Биологи предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса

Ученые допустили вероятность появления штамма вируса SARS-CoV-2, устойчивого к существующим вакцинам. Соответствующий вывод биологи сделали на основе моделирования ситуации в условной популяции из десяти миллионов человек, где проводится прививочная кампания. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports, выдержки приводит РИА Новости.

В ходе построения модели исследователи из Швейцарии, Австрии и Испании под руководством Федора Кондрашова из Медицинской школы Женевского университета заложили следующие параметры: трехлетний период, показатель вакцинации, частота мутаций и скорость передачи вируса при введении ограничений и социальном дистанцировании.

Согласно результатам моделирования, появление вакцинорезистентного штамма наиболее вероятно, когда привиты порядка 60% популяции. Минимальные риски возникновения устойчивого к вакцинам штамма - при доведении до 100% привитых.