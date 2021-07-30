Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях

Анна Касаткина
03:13 30.07.2021
Значительную роль играет генетическая предрасположенность, отметила глава ведомства Анна Попова.
В Роспотребнадзоре рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Невосприимчивость к коронавирусной инфекции возможна, однако является большой редкостью. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Случаи, когда человек присутствует в окружении инфицированных, но сам не заражается, бывают не только с коронавирусом. Значительную роль в этом играет генетическая предрасположенность, отметила Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что большое значение имеет и состояние иммунной системы.

«Для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни», — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее переболевших COVID-19 предупредили о длительных последствиях болезни. При тяжелой форме заболевания иммунная система может никогда полностью не восстановиться, отмечают специалисты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:22 В стране и мире
Есть жертвы: автомобиль протаранил террасу бара в Париже
21:45 Армия
Видео
Военнослужащие ЦВО приступили к передислокации на полигон Термез в Узбекистане
20:06 В стране и мире
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
19:28 В стране и мире
В Москве оценили последствия пандемии COVID-19 для ресторанного бизнеса
15:13 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о начале эвакуации отелей в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров
Популярное
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты
Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.