В Роспотребнадзоре рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях

Невосприимчивость к коронавирусной инфекции возможна, однако является большой редкостью. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Случаи, когда человек присутствует в окружении инфицированных, но сам не заражается, бывают не только с коронавирусом. Значительную роль в этом играет генетическая предрасположенность, отметила Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что большое значение имеет и состояние иммунной системы.

«Для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни», — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее переболевших COVID-19 предупредили о длительных последствиях болезни. При тяжелой форме заболевания иммунная система может никогда полностью не восстановиться, отмечают специалисты.