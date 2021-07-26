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Переболевших коронавирусом предупредили о длительных последствиях болезни

Иван Линдеманн
07:31 26.07.2021
У тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, иммунная система может никогда не вернуться в прежнее состояние.
Переболевших коронавирусом предупредили о длительных последствиях болезни
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Люди, перенесшие коронавирус, могут страдать от его последствий на протяжении многих лет. Об этом предупредили сразу несколько экспертов.

Как рассказал РБК заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова Михаил Костинов, после болезни у пациентов возникает постковидный синдром, который длится около трех месяцев. После этого появляются дефекты иммунной системы, сохраняющиеся на протяжении нескольких лет. Также специалист отметил, что у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, иммунная система может никогда не вернуться в прежнее состояние.

Другой эксперт - доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский - сообщил, что постковидный синдром может проявляться по-разному. Человеку, перенесшему этот вирус, нужно консультироваться со специалистами. При этом длительная реабилитация необходима только тем, кто болел тяжело и находился на ИВЛ.

Ранее ученые выяснили, что наиболее частыми осложнениями коронавируса являются почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные осложнения.

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