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Автоэксперт назвал плюсы от внедрения экспресс-тестов на алкоголь для водителей

Светлана Иванова
11:58 30.07.2021
Экспресс-анализ позволит существенно сократить время процедуры, выразил уверенность специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
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«Индикаторы паров алкоголя», или «экспресс-тесты», для упрощенной проверки водителей на алкоголь, над разработкой которых продолжается работать МВД, позволят быстро и эффективно проверить большее количество водителей на предмет наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Это просто экспресс-анализ, чтобы не вытаскивать водителя из машины и не предлагать ему пройти экспертизу стандартным способом в патрульной машине ГИБДД, где открывается прибор, вставляется трубочка, на его глазах распаковывается, и он в эту трубочку дует», - отметил специалист.

Он подчеркнул, что стандартный алкотест точнее покажет наличие паров алкоголя, однако экспресс-анализ позволит существенно сократить время процедуры.

«В любом случае и тот тестер, и тот тестер два прибора уловят пары. Старый тест, который проводился, когда нужно было непосредственно дыхнуть в трубочку, в течение 20 секунд выдыхать, покажет наиболее точное наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. А при экспресс-тесте дыхнул, он засосал пары из автомобиля и показал, что водитель пьяный либо трезвый», - пояснил Сажин.

Он добавил, что при наличии сомнения у инспектора может проводиться и традиционное тестирование на алкоголь. По мнению специалиста, в ближайшее время внедрение экспресс-тестов начнется в тестовом режиме. Затем процедура будет внедряться повсеместно.

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