Без алкотестера: автоэксперт рассказал об альтернативном способе выявления пьяных водителей

Моментально определять опьянение у водителей инспекторам ГИБДД может помочь прибор, всасывающий пары алкоголя из салона машины. Такое предположение в разговоре со «Звездой» высказал автоэксперт Владимир Сажин.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году ведомство получит устройства для моментального выявления водителей в состоянии опьянения, которые на первый взгляд не выглядят пьяными. Это, в частности, позволит законопослушным водителям избежать длительной процедуры медосвидетельствования, считают в ГИБДД.

«Были приборы, одно время использовались, которые засасывают воздух из салона автомобиля и определяют наличие паров. То есть необязательно дышать в этот прибор, как сейчас используется, через трубку алкотестера», - объяснил Сажин.

При этом он уточнил, что такой прибор может реагировать на спиртосодержащий омыватель стекол или на большое количество одеколона.

«Если будет непонимание или несогласие водителя с результатом тестирования, то он может пройти процедуру либо на стационарном посту у нарколога, либо ему предложат пройти освидетельствование на месте, но используя уже другой прибор», - предположил автоэксперт.

В ГИБДД в настоящее время рассматривают различные меры для борьбы с пьяными автомобилистами. В частности, предлагается ужесточить наказание за нетрезвую езду.