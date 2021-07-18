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Автоэксперт оценил инициативу внедрения экспресс-тестов на алкоголь для водителей

Олеся Степакова
11:31 18.07.2021
Предполагается, что применение таких тестов позволит предотвратить риск возникновения конфликтных ситуаций и исключить субъективизм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jan Baborák, Unsplash
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МВД продолжает работу над введением упрощенной проверки водителей на алкоголь с применением экспресс-тестов. В ведомстве уточнили, что данный законопроект был подготовлен еще в 2019 году, но его рассмотрение затянулось из-за пандемии коронавируса. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» прокомментировал данную инициативу.

«Это тот прибор, который засасывает воздух из салона автомобиля. То есть инспектор подходит к открытому окну и ставит прибор. И прибор засасывает весь воздух из салона автомобиля. Если там есть спиртовые пары, то тогда предложат водителю пройти тест на алкоголь. То есть не надо каждому водителю дуть в трубку», – пояснил эксперт.

Однако, по словам Сажина, такой прибор может отреагировать на стеклоочиститель или парфюм. В таком случае, если у инспектора ГИБДД возникнут сомнения, трезв водитель или нет, то тогда ему предложат пройти тест на алкоголь обычным способом – дунуть в трубку или проехать в стационар, уточнил Сажин.

«Иногда у водителя не видно признаков алкогольного опьянения, но по промиллям он уже будет “светиться”», – добавил автоэксперт.

По мнению Сажина, такой способ проверки, вероятно, поможет выявить больше нетрезвых водителей на дорогах.

«Инспектор останавливает водителя для проверки документов, кладет ему “засасыватель воздуха” в салон и, пока проверяет документы, идет тестирование на алкоголь. И тогда, может быть, больше водителей выявить в нетрезвом состоянии находящихся», – резюмировал автоэксперт.

В МВД в свою очередь уточнили, что вопрос применения экспресс-тестов прорабатывается в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Предполагается, что применение таких тестов позволит предотвратить риск возникновения конфликтных ситуаций и исключить субъективизм. Кроме того, будет сокращено время общения между сотрудниками полиции и водителями.

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