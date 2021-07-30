Пловец Рылов назвал недопониманием конфликт с американцем Мерфи

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров на спине, отреагировал на слова американца Райана Мерфи. После финала тот заявил, что «не все было чисто».

«Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», - написал Рылов в своем Instagram.

Ранее в РУСАДА заявили, что Евгений Рылов прошел и российскую, и международную антидопинговые проверки, спортсмен был подготовлен к Олимпийским играм в Токио по всем стандартам.

Ранее Рылов завоевал золото в стометровке на спине с рекордом Европы. А сегодняшнюю медаль он получил за рекордное - 1 минута 53,27 секунды - прохождение 200 метров на спине.