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В РУСАДА ответили на обвинения в адрес пловца Рылова

Анна Назайкина
09:28 30.07.2021
После финального заплыва спортсмен из США Райан Мерфи сказал, что изначально понимал, что будет соревноваться с пловцом, который, возможно, был «нечистым».
В РУСАДА ответили на обвинения в адрес пловца Рылова
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов был полностью чист в преддверии Игр в Токио. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

«Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее, в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист. Хотел бы обратить внимание, что наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм», - рассказал он.

Напомним, что ранее Рылов завоевал золото в стометровке на спине с рекордом Европы. Сегодня стало известно, что спортсмен взял вторую золотую медаль Олимпиады в Токио в заплыве 200 метров на спине. Он пришел к финишу с олимпийским рекордом в 1 минуту 53,27 секунды.

После финального заплыва спортсмен из США Райан Мерфи сказал, что изначально понимал, что будет соревноваться с пловцом, который, возможно, был «нечистым».

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР, которую на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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