В РУСАДА заявили, что пловец Рылов прошел все антидопинговые тестирования

Олимпийский чемпион, пловец Евгений Рылов прошел и российскую, и международную антидопинговые проверки, спортсмен был подготовлен к Олимпийским играм в Токио по всем стандартам. Об этом «Звезде» заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

«Его тестирует международная федерация. Мы его тоже тестировали. Абсолютно соответствует всем антидопинговым стандартам. Понятно, что наша ответственность заканчивается там, где мы человека протестировали и подготовили. Дальше ответственность спортсмена за себя, за то, что попадает в его организм. С нашей стороны все требования были соблюдены, спортсмен был подготовлен. Безусловно, всегда в таких событиях громких - эмоции, но это уже не на контроле антидопингового агентства», - сказал он.

Напомним, что ранее Рылов завоевал золото в стометровке на спине с рекордом Европы. Сегодня стало известно, что спортсмен взял вторую золотую медаль Олимпиады в Токио в заплыве 200 метров на спине. Он пришел к финишу с олимпийским рекордом в 1 минуту 53,27 секунды.

После финального заплыва спортсмен из США Райан Мерфи сказал, что изначально понимал, что будет соревноваться с пловцом, который, возможно, был «нечистым».

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР. На ОИ-2020 ее представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.