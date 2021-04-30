Врач объяснил, как меньше употреблять сладкое

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сладкоежкам не должны вовсе отказываться от сладкого. Она уточнила, какие лакомства полезны, и поделилась секретом, как есть любимый продукт с большим количеством сахара в малых дозах.

По словам эксперта, сладости натурального происхождения содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара.

«Она сдерживает всасывание сахара, выделяется меньше инсулина, который ответственен за образование жира. Можно съесть сорбет, мармелад, зефир, пастилу, всевозможные домашние джемы», - рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Эксперт посоветовала не злоупотреблять фруктозой вместо обычного сахара при приготовлении в домашних условиях таких кондитерских изделий, как джем.

«В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но там много сахара естественного происхождения, поэтому не стоит ими увлекаться», - добавила врач.

Также Соломатина рассказала, зачем долго держать во рту любимое лакомство.

«Положите в рот немного сладкого, например, кусочек шоколада, и держите как можно дольше, чтобы рецепторы соприкасались с этим сладким. У нас в желудке рецепторов нет, поэтому чем дольше мы будем держать что-то во рту, тем больше будут раздражаться рецепторы, тем больше удовольствия мы будем ощущать», - поделилась врач советом.

В заключение эксперт добавил, что люди, которые быстро глотают сладкий продукт, съедают их больше, чем те, кто ест медленно.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала «Звезде», что всемирная организация здравоохранения ограничивает потребление добавленного сахара в день 50 граммами. Она уточнила, что в настоящее время многие специалисты сходятся во мнении о том, что эта доза должна быть уменьшена в два раза.