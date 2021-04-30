Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил, как меньше употреблять сладкое

Кира Карон
05:09 30.04.2021
Назван способ, который поможет меньше употреблять сладкое.
Врач объяснил, как меньше употреблять сладкое
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сладкоежкам не должны вовсе отказываться от сладкого. Она уточнила, какие лакомства полезны, и поделилась секретом, как есть любимый продукт с большим количеством сахара в малых дозах.

По словам эксперта, сладости натурального происхождения содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара.

«Она сдерживает всасывание сахара, выделяется меньше инсулина, который ответственен за образование жира. Можно съесть сорбет, мармелад, зефир, пастилу, всевозможные домашние джемы», - рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Эксперт посоветовала не злоупотреблять фруктозой вместо обычного сахара при приготовлении в домашних условиях таких кондитерских изделий, как джем.

«В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но там много сахара естественного происхождения, поэтому не стоит ими увлекаться», - добавила врач.

Также Соломатина рассказала, зачем долго держать во рту любимое лакомство.

«Положите в рот немного сладкого, например, кусочек шоколада, и держите как можно дольше, чтобы рецепторы соприкасались с этим сладким. У нас в желудке рецепторов нет, поэтому чем дольше мы будем держать что-то во рту, тем больше будут раздражаться рецепторы, тем больше удовольствия мы будем ощущать», - поделилась врач советом.

В заключение эксперт добавил, что люди, которые быстро глотают сладкий продукт, съедают их больше, чем те, кто ест медленно.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала «Звезде», что всемирная организация здравоохранения ограничивает потребление добавленного сахара в день 50 граммами. Она уточнила, что в настоящее время многие специалисты сходятся во мнении о том, что эта доза должна быть уменьшена в два раза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:11 В стране и мире
Глава Госдепа США анонсировал визит на Украину
03:00 Армия
Видео
Разминирование сельхозугодий: кадры работ российских саперов у поселка Пирджамал в Карабахе
02:38 Спорт
Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею
22:00 Армия
Видео
В Минобороны рассказали, кто пройдет по Красной площади в День Победы
02:15 В стране и мире
Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу
Видео
Горячий, холодный, больной: терапевт рассказала, каким бывает пот и что это значит
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.