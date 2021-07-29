Колесников взял бронзовую медаль Игр на дистанции 100 метров вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Россиянин вошел в тройку лучших на дистанции 100 метров вольным стилем.

Таким образом, в копилке России появилась 25-я награда на Олимпиаде. Предыдущую медаль – серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого – завоевали Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Ранее стало известно, что Климент Колесников поставил рекорд Европы во втором полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Он проплыл стометровку за 47,11 секунд.