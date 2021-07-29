Россиянки Степанова и Орябинская завоевали серебро в академической гребле на ОИ в Токио

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпиаде в Токио.

В рамках финального выступления Степанова и Орябинская показали результат 6 минут 51,45 секунды, уступив лишь 1,26 секунды представительницам Новой Зеландии, взявшим в итоге золотую награду. Бронза досталась команде Канады.

Эта медаль стала для российских олимпийцев 24-й по счету на Играх в Токио.