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Россиянки Степанова и Орябинская завоевали серебро в академической гребле на ОИ в Токио

Роман Захаров
03:57 29.07.2021
В рамках финального выступления россиянки показали результат 6 минут 51,45 секунды.
Россиянки Степанова и Орябинская завоевали серебро в академической гребле на ОИ в Токио
© Фото: Lui Siu Wai, globallookpress
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Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпиаде в Токио.

В рамках финального выступления Степанова и Орябинская показали результат 6 минут 51,45 секунды, уступив лишь 1,26 секунды представительницам Новой Зеландии, взявшим в итоге золотую награду. Бронза досталась команде Канады.

Эта медаль стала для российских олимпийцев 24-й по счету на Играх в Токио.

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