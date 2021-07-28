Климент Колесников установил рекорд Европы на Играх в Токио

Российский пловец Климент Колесников поставил рекорд Европы во втором полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Он проплыл стометровку за 47,11 секунд.

«Понимаю, установил рекорд, но им никого здесь не напугаешь. А финал мы еще не проплыли. Да, я доволен. Но сразу же начал настраиваться на завтрашний финал», - цитирует спортсмена Олимпийский комитет России.

Второй полуфинальный заплыв состоялся 28 июля. По его итогам Климент Колесников отобрался в финал соревнований, выйдя туда с первого места.

Ранее пловец Евгений Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Эта золотая медаль стала для сборной РФ по плаванию первой за 25 лет. Серебро тоже ушло в актив российской команды - с отставанием в 0, 02 секунды финишировал Климент Колесников.