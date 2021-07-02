«Как на пороховой бочке»: жительница дома рассказала о взрыве газа в Нижнем Новгороде

В квартире дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газа, проживал выпивающий и ведущий асоциальный образ жизни мужчина. По словам его соседки Натальи Аферовой, люди в доме жили «как на пороховой бочке».

Как рассказала женщина, в момент происшествия раздался сильный хлопок.

«До того, как это случилось, слышали удары металла о металл, как будто что-то пытались разбить, потом раздался этот жуткий грохот», - пояснила собеседница «Звезды».

В квартире, где произошел взрыв, в тот момент находилось три человека. Их госпитализировали с травмами в медучреждение. Аферова отметила, что хозяин квартиры - нигде не работающий, пьющий и судимый немолодой мужчина.

«Промышлял тем, что сдавал металл, макулатуру. Мы жили, как на пороховой бочке, мы все время боялись, что в этой квартире что-то случится с газовой колонкой или еще что-то», - поделилась женщина.

Хлопок газа в трехэтажном доме по улице Светлоярской произошел утром в пятницу, 2 июля. Из здания эвакуировали более 60 человек. Трех мужчин доставили в больницу с ожогами и ушибами, людей под завалами дома нет.