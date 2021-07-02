Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Как на пороховой бочке»: жительница дома рассказала о взрыве газа в Нижнем Новгороде

Анна Касаткина
Олег Лавров
09:42 02.07.2021
В злополучной квартире проживал пьющий и ранее судимый мужчина, пояснила женщина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В квартире дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газа, проживал выпивающий и ведущий асоциальный образ жизни мужчина. По словам его соседки Натальи Аферовой, люди в доме жили «как на пороховой бочке».

Как рассказала женщина, в момент происшествия раздался сильный хлопок.

«До того, как это случилось, слышали удары металла о металл, как будто что-то пытались разбить, потом раздался этот жуткий грохот», - пояснила собеседница «Звезды».

В квартире, где произошел взрыв, в тот момент находилось три человека. Их госпитализировали с травмами в медучреждение. Аферова отметила, что хозяин квартиры - нигде не работающий, пьющий и судимый немолодой мужчина.

«Промышлял тем, что сдавал металл, макулатуру. Мы жили, как на пороховой бочке, мы все время боялись, что в этой квартире что-то случится с газовой колонкой или еще что-то», - поделилась женщина.

Хлопок газа в трехэтажном доме по улице Светлоярской произошел утром в пятницу, 2 июля. Из здания эвакуировали более 60 человек. Трех мужчин доставили в больницу с ожогами и ушибами, людей под завалами дома нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:12 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места взрыва газа в Нижнем Новгороде
05:40 Армия
Видео
Грохот и пламя: кадры уничтожения саперами РФ взрывоопасных предметов в Мартунинском районе Карабаха
05:00 Армия
Видео
Бойцы РХБЗ Черноморского флота провели дезинфекцию «Артека»
05:30 В стране и мире
Видео
Недорого и с гарантией: как сирийские инженеры решили вопрос с модернизацией энергосетей
02:14 В стране и мире
Жарко, но не ад: синоптик спрогнозировал возвращение тепла в Москву
Популярное
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.